隨大立光、台積電法說會時間進逼，花旗環球、瑞銀、摩根士丹利證券等陸續提出財務預測，且預先揭露法說會關注焦點。就大立光來看，其經營管理階層已釋出「4月拉貨動能看起來比3月差」訊息，花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀指出，整體智慧機需求依然疲軟，iPhone又處在新舊機款交接期，研判第二季營運持平機率高。

大立光法說會焦點包括：一、智慧機需求下半年復甦展望；二、鏡頭升級長線趨勢變化；三、競爭對手削價搶市對毛利率影響；四、市占率消長變化等。

外資對台積電法說會的關注度更是不在話下，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提出，生成式人工智慧（AI）看來似乎是科技領域的殺手級應用，台積電是否能夠量化短長期的營運上檔空間？另外，大摩也想了解台積電對摩爾定律是否將延續下去的看法，以及美國晶片法案帶來的影響。

針對台積電第二季營收前景，詹家鴻說明，智慧機系統級晶片（SoC）供應商如：聯發科近期進一步削減訂單，雲端半導體需求亦出現部分遞延，將原先估計第二季營收季減4％，下修至季減5％～9％；瑞銀、瑞信證券的估計則落在季減8％，摩根大通證券估計值則是稍稍樂觀的季減5％～7％。