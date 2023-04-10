其中，抽水蓄能累計裝機占比同樣首次低於80％，與2021年同期相比下降8.3個百分點；新型儲能繼續高速發展，累計裝機規模首次突破10GW，達到13.1GW／27.1GWh，功率規模年增長率達128％，能量規模年增長率達141％。鋰離子電池仍佔據絕對主導地位，年增長率超過85％，其在新型儲能中的累計裝機占比與2021年同期相比上升3.5個百分點。

報告還顯示，截至2022年底，全球已投運電力儲能專案累計裝機規模237.2GW，年增長率15％。