其中，抽水蓄能累計裝機占比同樣首次低於80％，與2021年同期相比下降8.3個百分點；新型儲能繼續高速發展，累計裝機規模首次突破10GW，達到13.1GW／27.1GWh，功率規模年增長率達128％，能量規模年增長率達141％。鋰離子電池仍佔據絕對主導地位，年增長率超過85％，其在新型儲能中的累計裝機占比與2021年同期相比上升3.5個百分點。
報告還顯示，截至2022年底，全球已投運電力儲能專案累計裝機規模237.2GW，年增長率15％。
根據中國能源研究會儲能專委會／中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）全球儲能專案庫的初步統計，截至2022年底，大陸已投運電力儲能專案累計裝機規模59.8GW，占全球市場總規模的25％，年增長率38％。
其中，抽水蓄能累計裝機占比同樣首次低於80％，與2021年同期相比下降8.3個百分點；新型儲能繼續高速發展，累計裝機規模首次突破10GW，達到13.1GW／27.1GWh，功率規模年增長率達128％，能量規模年增長率達141％。鋰離子電池仍佔據絕對主導地位，年增長率超過85％，其在新型儲能中的累計裝機占比與2021年同期相比上升3.5個百分點。
報告還顯示，截至2022年底，全球已投運電力儲能專案累計裝機規模237.2GW，年增長率15％。
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