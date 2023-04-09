大陸官方媒體《環球時報》的報導，中國科學院 (CAS) 所研發的實驗型可著陸式小火箭，在山東省海陽市完成發射、盤旋、返回、著陸的測試，為「可重覆使用火箭」邁出了第一步。

中國科學院所成立的商業太空公司 CAS Space，在上星期四完成了回收火箭的小規模測試。該研究所的高級工程師連杰說：「火箭全高2.1公尺、直徑0.5公尺，全重93公斤，由2具推力550牛頓的發動機提供動力。不過，這次實驗的發動機，是飛機的渦輪噴射式發動機，不是真正的液體燃料火箭發動機。目前僅為測試平衡技術。」

CAS 火箭原型機最高升空高度超過1,000公尺，之後平穩下降，以反推力減速，最後，以不到10公尺的精度，每秒兩公尺的速度穩穩著陸，全部試驗時間大約10分鐘。

CAS Space Rocket

中國大陸也是太空技術大國，他們剛剛完成自己的天宮太空站，將來前往太空站的頻率會增加，也需要更經濟的運載火箭，就算SpaceX 的獵鷹9型火箭那樣。

工程師連杰說：「我們的技術都是自己研發的，包括軟體和硬體，完全自主探索可變推力管理、精確定位、穩定等技術門檻。」