鐵線蟲入侵？有女子買了餐廳賣的「好吃便當」2份回去，沒想到，便當內撈到有「白色細條蟲狀物」的東西，看起來長的很像「外星人」，讓她嚇壞餐廳老闆給她「特別的禮物」；對此，有網友認為這是金針菇、鐵線蟲(寄生蟲)、蔥的根部、薑絲，但其實多數網友一眼便看出，這是中卷的器官「精囊」，認為原PO「大驚小怪」。

一名女子在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示「難得想吃點好吃的便當」，沒想到老闆送她「特別的禮物」，從女子PO出的照片可見，這碗「便當」的內容物中，有「白色細條蟲狀物」般的東西，被女子用衛生紙撈起來，女子也稱這「白色細條蟲狀物」像外星人，她也抱怨「買給伴侶的那盒都沒事，就只有她的便當有這詭異的東西」，自虧買樂透也沒這麼準。

貼文一出，網友紛紛留言表示「買小卷送麵線啊」、「蔥的根部？看配菜中有蔥，後廚切菜時掉進去？」、「那是薑絲」、「寄生蟲不是長這樣的」、「我會以為金針菇」、「這個是什麼東東...好噁心」、「那是...寄生蟲嗎？」、「這是什麼？海獸胃腺蟲嗎？」、「鐵線蟲入侵啦！」、「刀功超好，薑絲切的細如線蟲」。

不過，許多網友也為原PO解答是這「器官」、「那是精囊，沒有處理乾淨留下的」、「看起來像精囊」、「公魷魚精囊？」、「就精囊啊！大驚小怪」、「買中卷送精囊，機率很低的喲」、「應該是精囊，如果是海獸胃腺蟲的話應該不是這麼白的顏色」；對此，原PO也表示「是買餐廳賣的便當『三杯中卷』」