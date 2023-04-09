知名作詞人李坤城在2012年認愛小40歲林靖恩，爺孫戀話題當時引發網友熱議。豈料，現年66歲的他傳出死訊，遺孀林靖恩也發文證實，更低調認兩人已結婚。回顧起這段當時不被看好的戀情，林靖恩為此與父親交惡，而被批「世紀不孝女」仍霸氣護愛，槓上酸民。

據《ETtoday新聞雲》報導，李坤城兒子在臉書上指出：「如今他癌末躺在病床懨懨（奄奄）一息」，但並未明指文中提及者的身份，而林靖恩今(9)日晚間在臉書發文，寫下：「昨日晚間8：21的事，住院滿七個月，到最後都得聽我碎念。十年一刻，一刻三個時辰。折磨他了。願能七日後再說。愛你們。」證實李坤城的死訊。

事實上，過往李坤城與林靖恩的戀情曾掀起網友討論，而林靖恩因此與父親交惡，並在網上與父親開槓，遭網友抨擊是「世紀不孝女」。然而，面對大眾的諸多批評聲，林靖恩也霸氣護愛，屢屢在臉書發文回應酸民：「看到我們的年紀相差40歲，就先入為主的反對這段感情。」認為網友們質疑李坤城若真愛她就該讓其父認同，就像是古代娶妻一樣，女子沒有權利決定自己的幸福。

此外，林靖恩當時更堅持捍衛自己自由戀愛的權利，強調自己並非不能接受反對的聲音，但請「拿出點有建設性的說詞，不然我只會說你是沒有民主素養，只會打嘴砲的鄉民。」並請鄉民保有民主的素養尊重她。