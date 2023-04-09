SBL台灣銀行9日交手彰化柏力力，開局台銀靠著先發四人有得分紀錄，聯手打出一波13比0的攻勢，也讓柏力力喊出暫停，暫停後彰化柏力力得分主要集中在洋將布依德身上，本土球員未能發揮，得分點較多的台銀也將比數拉開，半場結束以57比36領先。下半場台銀潘祥偉豪取14分，攻防兩端都有傑出表現，柏力力則採用以本土球員為主的陣容，終場台銀以100比71破百的比數擊敗彰化柏力力取得2連勝。

數據方面，「喇叭」張博勝今天打出本季新高的17分展現老大哥價值，其他學弟們表現也不惶多讓，潘祥偉同樣繳出17分，陳侑昫也繳出14分、12籃板與4助攻的雙十成績單，柏力力則有朱恩麟14分、4籃板，江尚謙11分、4籃板與5助攻的表現。

最後一場比賽則由兩支傳統強權裕隆納智捷出戰台灣啤酒，開局雙方的3號球員吳季穎、王子綱就以火燙的三分手感互別苗頭，雙方你來我往吳季穎單節投進3顆外線，王子綱則是單節砍進10分。第二節裕隆洋將夏普跳了出來，不斷地切入分球打出團隊球風，上半場結束裕隆以43比34取得領先。

下半場又回到精彩的「3號對決」球賽內容，王子綱刁鑽切入上籃小帳加一、三分砲火連發下半場攻下13分，但裕隆吳季穎第四節表現更是有如神助，王子綱得分後馬上就用拿手的三分球回應對手，第四節最後讀秒階段吳季穎接獲夏普的傳球，沒有猶豫在三分線後一大步出手命中，這顆擊敗進攻計時器的致勝進球也宣告比賽毫無懸念，終場裕隆以76比70擊敗台啤，近期拉出一波4連勝。