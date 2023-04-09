知名作詞人李坤城因2013年認愛小40歲的林靖恩，「爺孫戀」轟動全台，但兩人不甩流言蜚語，今年交往剛滿10周年，卻不敵大腸癌8日晚間病逝醫院，享壽66歲。李坤城生前在臉書寫下許多詩，沒有提到林靖恩卻字裡行間都是她，更曾許諾「好想永遠在一起」，可惜如今天人永隔。

李坤城與林靖恩因「爺孫戀」的關係，飽受民眾輿論，近年兩人減少更新社群近況，李坤城生前偶爾還會對時事提出個人看法，而林靖恩則到了9日才罕見PO文，卻是證實李坤城死訊；林靖恩透露，李坤城住院抗癌7個月，在8日晚間逝世。

回顧李坤城臉書能發現他在2017年前，樂於透過寫詩表達對林靖恩的愛，尤其在他們的戀愛紀念日，他都會大方曬恩愛，分享兩人去哪過節和對他們未來的心聲；在2016年李坤城與林靖恩交往3周年時，他寫了一首詩不提林靖恩，卻全是對她說的話，「好想一起過生活，好想一起分享，好想永遠在一起」。

李坤城認為相愛是一起冒險的旅程，任由命運擺佈，創造生命傳奇，誰是有晴的人，只有二人最清楚；當時「爺孫戀」才3年就讓李坤城許下永遠，由此可見他們有多甜蜜。豈料，李坤城還是先走一步，留下正值青春年華的林靖恩。

不看「爺孫戀」這事件，李坤城其實是台灣著名的音樂創作者，寫過許多經典作品，像是鳳飛飛〈心肝寶貝〉、羅大佑〈火車〉和〈青春舞曲2002〉等歌曲的歌詞，還曾當過金曲獎評審和總召集人，在音樂領域地位非凡。