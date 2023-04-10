日本央行新總裁植田將要主導退出量化寬鬆，但是他既得「傾聽市場」，又不能觸發股匯債市的劇烈波動，植田會是當今全球最難做的央行總裁。

4月9日，71歲的植田和男預計就將接下日本銀行（日本中央銀行）總裁的大印，成為日本戰後第一位經濟學者出身的中央銀行總裁。

植田頭上頂著麻省理工學院經濟學博士光環，是美國聯準會前副主席史丹利．費雪的入門弟子，費雪「央行總裁班」的最新成員，而植田和男接下的卻是堪稱全世界最困難的央行總裁任務。

他面對可能撼動日本經濟基石、甚至危害全球金融穩定的巨大風險。日本央行歷任總裁黑田東彥、白川方明等人用史無前例、長達22年的量化寬鬆政策，改寫了總體經濟與貨幣銀行學的教科書。如今，植田和男必須拆解前任留下的地雷，引導日本重回正常軌道。植田如何做好「具有日本特色的央行總裁」，是麻省理工學院與所有經濟學課堂上正在書寫的最新教案。

植田和男上任的第一天，打開辦公室大門看到的會是五條在強風中搖晃的鋼索。

第一條：劇烈波動的日圓匯率。第二條：不受掌控的通貨膨脹。第三條：危害金融安定的對沖基金禿鷹。第四條：欲振乏力的經濟增長。第五條：暴增的政府支出。這五條鋼索彼此糾結，相互干擾，且受到國際情勢劇烈變動的影響，植田和男必須在這五條鋼索之間維持平衡，需要極為高超的特技。

購買力貧弱 央行總裁亦有感

日本在1990年泡沫經濟破滅後，經歷了失落的10年、20年，如今已經進入失落的30年；雖然日本企業依然征戰全球市場，日本社會仍是全球最安定、平衡且細緻的象徵，但是，經濟規模從僅次於美國，掉到全球第三；日圓匯率經歷去年的劇烈貶值，德國以及正在急速成長的印度緊追在後。

日本的人均國民所得（GDP per Capita）去年跌至全球排名第29位，被台灣超越，而韓國緊追在後，更只有美國的45％。勞動生產力（以每名勞工每小時實質商品與勞務產出）的排名，則在七大工業國當中墊底甚久。

1990年代之前，日本人曾經是全球各國羨慕的「富豪」，如今則不論在台北林森北路的日式酒吧、巴黎香榭大道的奢侈品旗艦店，或是日本自己的連續劇主角，日本富豪的形象已消失殆盡，取而代之的是消費力甚低、為了柴米油鹽奔波的平庸國民。

日本的政治家們當然用盡手段想要扭轉「失落」的趨勢，中央銀行的貨幣政策則被他們當成刺激躺平國民的「特效藥」。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）