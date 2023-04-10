現代人光靠死薪水已不夠，唯有錢滾錢才是累積財富之捷徑。許多人會選擇進場買股票及ETF作為投資，但要如何從海量標的精準選擇就是必備技能了。以債券ETF為例，為何專家認為現在投資長天期公債獲利更可期？究竟它是什麼及具備哪些特色？債券ETF存股對投資人有何好壞？了解00789B必問2個問題準沒錯！

Q1. 為何專家認為現在投資長天期公債獲利更可期

A1. 隨著美國CPI年比持續走低，聯準會確認通膨放緩已有所進展，持續降低升息速度，後續政策焦點轉向升息終值。基於上述發展，預計聯準會將於今年上半年結束升息循環，美國公債殖利率開啟長線震盪下行趨勢，惟近期歐美經濟數據優於預期、經濟軟著陸的可能性上升，短期內美國公債殖利率下行的空間或有限，連帶限制了投資等級債基金表現。一旦聯準會停止升息，甚至開始進入降息階段，長天期ETF的績效也會相對突出。

Q2.為何專家建議購買00789B，它究竟是什麼？

A2. 20年難得的機會！A級公司債若跌逾2％ 隔年平均報酬率11.9％。復華20年期以上A3級以上公司債券ETF（簡稱復華公司債A3，股票代號00789B）團隊指出，2021年是很特殊的情況，導致公債跟公司債都出現負報酬，原因是2019跟2020年漲太多，這兩年A3等級公司債都接近10％報酬率，因為上漲太多，結果2021年出現負報酬（-1.7％），至於2022年則是因為美國快速升息，是歷史上最快速升息幅度，因此罕見出現連續兩年負報酬。

軍公教人員首重生活與工作穩定，在進行退休理財時更在乎風險波動以及是否可以輕鬆控退休現金流，報酬反而不是主要的考量，投資重點放在是否能夠長期提供高且穩定的債息收益。

以復華公司債A3（00789B)來說，追蹤「彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數」，投資標的為全球大型龍頭企業公司債，目前持有至到期的指數殖利率為4.9%，而公司債為全球前500大企業發行的債券，報酬率低於股市，但受利率變化之影響中等，漲幅不至於太劇烈，所以走勢相對平穩。

00789B特色在於只投資信評A3以上之債券，皆為全球高信評大型知名企業，包含蘋果、亞馬遜、康卡斯特、家得寶、聯合太平洋及洲際交易所等等，不易受到景氣衰退而發生股價大跌之影響，信用品質良好；且美元A級公司債具有利差優勢，根據Bloomberg資料顯示，截至2021/11/30至2022/12/31的債券指數殖利率比較，美元A級公司債之變動達3.01%，較美國20年期公債及美國10年期公債多出0.92~1.02%；此外還具備抗景氣衰退風險能力強，具有良好抗性。

美元A級公司債具有利差優勢，根據Bloomberg資料顯示，截至2021/11/30至2022/12/31的債券指數殖利率比較，美元A級公司債之變動達3.01%，較美國20年期公債及美國10年期公債高出0.92~1.02%。資料來源：Bloomberg，資料日期：2022/11/30 ，美元A級公司債採用彭博美元A級投資等級公司債指數(I05745US Index)，美國公債採用指標公債殖利率。

Q3. 債券ETF存股對投資人有何好壞？

A3.好處在於公司經營狀況牽動著每一年的股息，因此債息穩定度高於股票，因此對於需要穩定現金流的投資人來說更有利可圖，且股債進行組合可降低波動度，進而使資產成長更加平穩。

缺點則是若股票多頭行情，部分資產配置在固定收益商品，整體報酬不如將所有資產投入股票，事實上大多數人並非會All in股票，仍有具備保障性的穩定投資，因此這不能算是固定收益投資的缺點。

今(2023)年已於1月31日除息，每股配息金額為0.549元，以去年底淨值計算當期配息率約4.31%。投資人如想要參與下次配息，可在4月21日前持有或買進，皆可參與配息，詳細資訊可至復華投信官網查詢該ETF配息相關訊。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。