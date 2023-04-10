林口地區以棋盤式道路規劃，綠覆率60%優勢，更享清幽空氣品質。根據新北市政府民政局資料，林口人口數年年提升，可見產業園區活化當地人口紅利，「森聯上上謙-森越」位於49米民權路上，看準地段居住需求上升，主推3房3面採光(39坪)，縝密布局明星學區，吸引當地小家庭定居目光，總價CP值高，也深受置產客青睞。

根據新北市政府民政局資料，林口區近5年人口增加19,678人，5年內人口成長率高達16%，除了產業園區年產值560億作為焦點外，艾司摩爾預計提供2萬工作機會；東森亦提供1萬就業紅利。

「森聯上上謙-森越」主推3房3面採光(39坪)，使用5+5膠合玻璃，抵抗50%分貝噪音；同時採用波蘭potax房埋紗窗，實現空氣品質好安心；牆面選自石膏磚牆，在防火、隔音、耐潮上面面俱到，讓住戶在高規格居住品質中安全無虞。

「森聯上上謙-森越」主推3房3面採光(39坪)，牆面選自石膏磚牆，在防火、隔音、耐潮上面面俱到，讓住戶在高規格居住品質中安全無虞。(圖/森聯機構提供)

「森聯上上謙-森越」分為A、B兩棟，前者1層8戶配3電梯，共24層樓高；後者1層6戶配1個電梯，7樓層高。總計212戶住家，1樓設有14戶店面，未來生活採買十分方便。

「森聯上上謙-森越」分為A、B兩棟，總計212戶住家，1樓設有14戶店面，未來生活採買十分方便。(圖/森聯機構提供)

「森聯上上謙-森越」享明星學區一條龍，讓孩子從福祿貝爾幼稚園、鄰頭湖雙語國小、美國學校和林口國中等環境成長，搶先贏在起跑線，再接力民權路上英語補習班，培養語言實力。

林口中段別於A9前段辦公出租地的紛擾，屬於生活機能優渥的好選擇，離塵不離城的地段滿足生活採買，5-6分鐘到達家樂福，銜接交流道也只需10分鐘以內。

「森聯上上謙-森越」擁有豐富公設，大廳挑高6米規模浩繁，主要公設布局2樓，挑高4米8，健身房、瑜珈教室、撞球室、視聽室、VR室、兒童遊戲室、吧台區、媽媽廚房教室與游泳池，琳瑯滿目的福利設施滿足住戶所有休憩娛樂。

森聯機構擁有40年營運資歷，實現18000戶築巢圓夢，同時也承攬建設、營造一條龍，解決缺料缺工問題，「森聯上上謙-森越」於2023年2月開案，預計於2026第四季度完工。