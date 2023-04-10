星座專家唐綺陽分析4／10～4／16星座運勢，水星停滯期間，需注意個人思考邏輯，還有財務等相關問題，並且近期也容易做錯事、說錯話，凡事多確認幾遍，就可避免。冥王星過運，也會引發金融相關的大變化，這點值得社會大眾關心。

另外，周二（4月11日）金星進入雙子座，將會得到身邊人更多關注，朋友之間的應酬和聚會也將變多，往來越來越熱絡，想做任何事物都會得周邊人的支持，所以可把握這段時間多交新朋友，擴大自己的社交圈。

星象影響：水星停滯期、冥王星過運、金星進雙子座

【累的：獅子座、天蠍座、射手座、水瓶座】

獅子座：任務繁多，選擇有效率的方法完成，感情注意錢的問題

天蠍座：能解決麻煩起死回生，感情別太多內心戲

射手座：鼓起勇氣向前推進，感情要面對現實、避免惡化

水瓶座：機會多避免陷入自我心魔，感情不要想太多

【穩的：牡羊座、雙子座、摩羯座、雙魚座】

牡羊座：機會湧來，多拓展人際社交，感情先從朋友當起

雙子座：當心太放鬆說錯話，感情別害羞或口是心非亂撩

摩羯座：生活充滿工作與責任，要排出時間經營感情

雙魚座：有機會開啟新機運，嘗試新風格可招桃花

【讚的：金牛座、巨蟹座、處女座、天秤座】

金牛座：職場多參考女貴人的建議，工作氣勢帶動桃花運

巨蟹座：事業充滿願景與鬥志，感情上在意未來可能性

處女座：工作問題靠實力解決，感情可翻出老問題探討

天秤座：跨領域交流收穫多，感情有機會從朋友變情人