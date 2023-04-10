中國大陸從8日至10日在台灣本島周遭組織「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習，而這一次解放軍的「火箭軍」也在軍演行列中。對此，前大使介文汲9日就表示，「中國大陸除了火箭軍之外，它現在還有一種長程的導彈，很可能成為對台做戰首一波的打擊力量，這也是國防部長邱國正面臨最大的挑戰」，引發討論。

介文汲9日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「有人說現在台灣是全世界飛彈密度最高的地方，不過除了中國大陸的火箭軍之外，它現在還有一種長程的導彈，很像美國的海馬式火箭，他這個火箭發射出去大概也是150公里到300公里左右，同時它也可以精準打擊，以中國大陸現在火箭軍跟火箭部隊的能力，如果集體發射，我們整個的攔截火力能夠維持多久？能夠精準的攔截到多少？」

介文汲更說，「所以將來中國大陸很可能對台做戰首一波的打擊力量，主要依靠的是這個火箭，如果說這波飛彈襲擊首輪打完之後，我們的雷達站、導彈基地都被摧毀，加上我們幾個重要軍港被他們佈雷，這也是很大的問題，是不是制空、制海權就沒了？」介文汲更坦言，「這也是國防部長邱國正面臨最大的挑戰，就是戰爭一開始還沒有看到對方部隊，對方完全是靠這種火力精準的攻擊，很可能第一波來的話是上千枚、數千枚的話，那我們是不是能夠擋得住？這其實才是現在國防部最主要要跟國人交代的」。