2024總統大選備受矚目，早早表態參選的民眾黨主席柯文哲日前表示，他的競選口號，就是「聯合政府，團結台灣」，甚至更強調，民眾黨這回不分區的目標，就是八席立委。對此，前立委沈富雄9日就表示，「柯文哲是『沒三兩重卻想吃一斤米』，他現在就算增加到8席10席，有當年宋楚瑜的風光嗎？」引發討論。

沈富雄9日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「柯文哲是『沒三兩重卻想吃一斤米』，他現在就算增加到8席10席，有當年宋楚瑜的風光嗎？」沈富雄更直言，「當初宋楚瑜的親民黨席次三十多席，現在又在哪裡？」沈富雄更認為現在柯文哲就是「白忙一陣」。

沈富雄坦言，柯文哲其實腦筋也是很會變，他現在主張聯合政府，「但我們是總統制，全世界沒有一個總統，當選以後要組聯合政府，那是沒有辦法，當選以後不夠實力；內閣制更沒有，有哪一個政黨說『選完我要參加聯合政府，請那個負責組聯合政府的第一大黨把我納進去』，他講這個話就是在騙人」。

最後沈富雄也大膽預言，「親民黨如果會不存在，民眾黨也好不到哪裡，也一樣會消失」，甚至更和節目主持人黃暐瀚對賭，「如果柯文哲當選2024總統，我現在住的房子就給你，權狀就給你」。