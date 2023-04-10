中研院前院長李遠哲7日受邀至全國NGOs會議以「氣候變遷與人類的未來」為題分享時指出，目前的路徑在2050年絕對走不到淨零碳排。李遠哲同時表示，他曾跟領導團隊討論此議題，但卻稱「2024年後不是他們的事」，因此讓他對目前的團隊相當失望。對此，媒體人張禹宣8日就表示，「現在不止是『碳零排放』出現問題，就連2025非核家園到現在為止，整個綠電的百分比都跟不上」，引發討論。

李遠哲表示，全球暖化不是將會發生的事，而是已經降臨，極端氣候、乾旱帶來的森林大火、台灣南部乾旱，土石流及水災已屢見不鮮，因此世界共識為控制升溫在1.5度及2050淨零碳排。李遠哲也呼籲，總統大選將近，如果只想處理如果只想處理今後幾年的事不要選他，而是要選會設身處理的人。

針對國發會訂出2030減碳目標為23％至25％，李遠哲會後受訪時說，2030年大家應該要減半或至少45％，目前的路徑在2050年絕對走不到淨零排放，政府還要努力，且2050年要走到負排放才能有更理想的世界。李遠哲說，曾跟領導團隊討論此議題，但卻稱「2024年後不是他們的事」，沒有遠見是不好的，且目前總統府階層的人想的太近沒有想到太遠，對目前的團隊相當失望，希望新的候選人能有更大的遠見。

張禹宣8日在網路節目《新聞大白話》中表示，「現在不止是『碳零排放』出現問題，就連2025非核家園到現在為止，整個綠電的百分比都跟不上」，張禹宣更猛轟，「現在已經是2023年了，只剩兩年了，所以綠能政策這件事情是注定要跳票，而且不只是碳零排放，明年到時候如果相關的核機組都停電，然後相關的火力機組都跟上之後，這個只會增不會減了，這種種問題都是連結在一起」。