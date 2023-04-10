高雄內門知名總鋪師阿隆師今天娶媳婦，晚間在內門紫竹寺前舉行盛大世紀婚禮，席開168桌，餐桌上每道菜色都是經過他操刀辦理的菜餚，桌菜出餐到一半時，服務人員端放盛放9種類層層疊高的霸氣水果，引來現場一陣驚呼，表示：第一次看見如此霸氣的水果，相當吸睛。

阿隆師大展身手親自為兒子料理宴席，包括有龍蝦，鮑魚、現殺鮪魚及海鮮大拚盤。(林雅惠攝)

知名總鋪師阿隆師湯富隆本身是內門南海紫竹寺主委，今天迎娶媳婦，晚間則在南海紫竹寺廣場舉辦喜宴，席開168桌，阿隆師大展身手親自為兒子料理宴席，包括有龍蝦，鮑魚、現殺鮪魚及海鮮大拚盤等，其中宴客到一半，一疊霸氣水果上桌，令賓客為之一亮。

阿隆師大展身手親自為兒子料理宴席，包括有龍蝦，鮑魚、現殺鮪魚及海鮮大拚盤。(林雅惠攝)

內門里里長蔡瓊鳳說，這道霸氣水果包含有哈密瓜、西瓜、葡萄、柳橙、奇異果、小番茄、蓮霧等水果組成，其中夾帶著布丁，一擺上桌就令人垂涎三尺，非常受到賓客喜愛。

她形容，參加喜宴的賓客都說，從未在辦桌中見過如此霸氣的水果，由於每道菜都非常豐富，客人幾乎都吃不完，最後紛紛打包回家享用。