法國總統馬克宏訪問中國大陸的第三天（7日）抵達廣州，前大使介文汲分析，因為中國近代史有很多教案，在廣東發生的教案都跟法國有關，這次馬克宏到廣州參訪，展現出歷史已經過去了！

法國總統馬克宏訪中國大陸的第三天（7日）抵達廣州參訪，晚間新華社公布《中法聯合聲明》，雙方達成5大項51點共識，強調「加強政治對話，促進政治互信」、「共同推動世界安全與穩定」和「促進經濟交流」。

前大使介文汲9日在中天電視《國際直球對決》披露，中國大陸為何對法國特別給予青睞？因為法國是聯合國安理會常任理事國，有獨立於美國之外的核武，有自己的軍工體系，境內也沒有美軍基地，在太平洋大溪地群島有駐軍。

至於馬克宏為何到廣州參訪？介文汲分析，因為中國近代史有很多教案，在廣東發生的教案都跟法國有關，法國當時認為廣東廣西是他們的勢力範圍。其中一個教案為「柏塘教案」，就發生在廣東惠州。這次馬克宏到廣州參訪，展現出歷史已經過去了！