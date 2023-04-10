在長人甘可慧，以及「小牛」教練鄧衍敏上身的林書荷、「小鋼砲」陳潔攻防迭有佳作下，台北市大以直落三勝台灣師大，在111學年度UVL大專排球聯賽公開女一級寫下3連霸，甘可慧並榮膺MVP。台師隊史第22冠要再等等。

除最有價值球員獎為北市大甘可慧外，最佳舉球員台師大陳亭汝、最佳邊線攻擊球員北市大吳芳妤和高師大劉雙菱、最佳舉球員對角攻擊球員台師大邱雅慧、最佳中間攔網球員北市大蔡沁瑤和台師大葉于雯、最佳自由球員台師大林其蓉。

今天在中原大學收兵，另役高雄師大3比1力克中正大學，連三年季軍。今年公開女一級前四名和去年一模一樣，都是台北市大、台灣師大、高雄師大和中正大學。

連續三年在冠軍戰對決，加上兩隊也都是企業排球聯賽球隊，台北市大和台灣師大對彼此打法都相當熟悉，北市大出動大批加油團，在現場用喊聲和熱舞帶動氣氛，馬上把中原大學變成主場。

北市大球員也沒讓熱血球迷失望，有四位攻擊手得分上雙，186公分的甘可慧得15分最佳，林書荷和蔡沁瑤都拿14分，陳潔11分，在攻擊得分54比34，柴火很旺的情況下，以25比19、19、16毫無懸念勝台師，寫下3連霸。

其中林書荷身高僅170公分，但彈性過人、滯空時間長、球質重，加上攻擊手腕相當靈活，讓對手措手不及，防守反應也是一流，問北市大教練「小牛」鄧衍敏，是否在她身上看到以前的自己？「小牛」點頭如搗蒜說：「有欸！」

前極速超跑隊林書荷大學唸國立體大適應體育系，由於攻讀的科系無法報考專任教練，選擇到北市大繼續攻讀競技碩士班，改披台北鯨華戰袍征戰企業排球聯賽，也首度代表台北市大打大專排球聯賽。

去年9月進北市大的林書荷說：「一開始打得不大順，但我們在比賽中學習，專注做好該做的每件事，大家一起喊聲，拼勁比複賽時好很多，就是有時分數拉開時，專注力會有些跑掉。」