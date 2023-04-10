行政院「打詐國家隊」去年成立迄今，詐欺案件、財損反創新高，蔡政府被質疑是「口號打詐」，政務委員羅秉成2月出手協調，考量網路詐騙廣告多為假投資，決定由金管會主政，數位部、通傳會和刑事局協助，與Google、Meta總公司建立聯繫窗口，希望從源頭斬斷詐騙廣告。

警政署長黃明昭9日指出，希望與Google建立管道，未來警方「單一窗口」若向Google檢舉違法廣告，盼能迅速下架，減少民眾接觸到詐欺廣告，避免被害。

根據實務經驗，Google等兩大巨鱷對網路廣告幾乎未事先審查內容，只能靠事後檢舉。臉書受理檢舉至下架，最快1天完成，Google廣告較複雜，平均要處理2周，若是重大刑案最快48小時回覆。

打詐官警抱怨，網路無遠弗屆，等廣告下架，觸擊率早已不可計數，只要有人點擊被騙，又是一樁不知財損多少的詐騙案。而且警察卯起來檢舉，投放廣告者也有申訴管道，加上有濫殺無辜的爭議，詐團更會持續進化廣告的隱匿性、話術，靠警察人工手動檢舉，不知要刪到何時。

打詐官警說，以實體廣告為例，會有廣告代理商，但Google的廣告投放，中間的代理承包也在境外，唯有找到Google總公司，才有辦法解決。去年蘋果公司協助我國警方擋掉5000個發送iMessage投資詐騙廣告的假帳號，如今iMessage幾乎不再收到詐騙訊息，反而Google廣告一直難以突破。

據了解，行政院確定由金管會主責後，相關部會已與2大網路平台開會2次，內政部長林右昌也將拜會Google，討論警方檢舉廣告的下架流程。