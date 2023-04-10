中原大學9日直落三擊敗台灣師大，成功「在家(中原大學體育館)」衛冕111學年度大專排球聯賽公開男一級冠軍，曾祥銘獲頒最有價值球員。中原董事長張光正喜極而泣說：「為實踐全人教育，教練和老師也很重視球員功課，我以中原男排隊為榮。」

除MVP外，最佳舉球員中原大學林謙，最佳邊線攻擊球員台灣師大温逸凱和中原大學李尼希米，最佳舉球員對角攻擊球員國北教大周冠宇，最佳中間攔網球員中原大學甘茂宏和國北教大林暘程，最佳自由球員台灣師大蘇逢澤。

中原大學對台灣師大之戰未開打先轟動，開賽前體育館就被擠得水洩不通，地主中原大學表現給力，第一局4比4後迅速以10比5拉開比數，讓到場加油的同學歡聲雷動。

台灣師大也不是省油的燈，硬是追到20比20平手，但還是以23比25讓中原取得制敵機先，第二局僵持到18平後，中原25比20再下一城聽牌，第三局又戰至22比22平手，最後在台師再見攻擊失誤後，中原以25比22收下勝利與冠軍。

此役雙方火力旗鼓相當，攻擊得分中原大學38比33略勝一籌，但攔網得分中原以13比6取得壓倒性優勢，中原大學執行教練陳克舟表示，台灣師大是很強的對手，有作好打第四局的準備，致勝關鍵就是攔網。

獲勝的那一刻，勝利彩帶齊發，到場為球員加油的中原大學董事長張光正，激動地和執行教練陳克舟相擁，並流下歡欣的淚水。中原大學球員們調皮大喊「日本、日本、日本！」透露想去日本比賽拓展視野的心願。此役中原大學曾祥銘、林錦龍都拿下15分，李尼西米11分，台灣師大則以溫逸凱得11分最佳。