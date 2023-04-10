OFFICIAL: Tristan Thompson is a Los Angeles Laker. pic.twitter.com/OmBe6LX6dT — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 9, 2023

挑在例行賽最後一天，湖人官方10日宣布將跟崔斯坦湯普生、沙奎爾哈里生兩人簽約，同時宣告裁掉從金塊交易過來的里德(曾在PLG領航猿效力過)，打算繼續衝擊季後賽，其中崔斯坦湯普生可望重新跟老搭檔「小皇帝」詹姆斯聯手爭搶總冠軍。

崔斯坦湯普生曾在騎士期間跟詹姆斯當了4年隊友，還一起拿過總冠軍，不過隨著陷入卡戴珊家族緋聞之中，逐漸喪失在NBA的舞台，上季他在國王、溜馬與公牛等隊待過，本季卻遲遲找不到新東家，卻在例行賽最後一天找到湖人這份新工作。

至於沙奎爾哈里生本季曾跟拓荒者簽下10天短約，出賽5場平均拿下8.8分、6.0助攻，他生涯待過太陽、公牛、爵士、金塊、籃網、灰熊、拓荒者等隊，卻始終沒獲重用，值得一提的是，他加入湖人所穿的球衣，將是原本韋斯布魯克穿的0號。

有了崔斯坦湯普生的加入，相信可以增添湖人內線厚度與高度，沙奎爾哈里生則是可以擔任雙能衛，湖人接下來可在附加賽得到更多板凳火力幫助，就看他們能否順利闖進季後賽首輪，甚至一路搶進總冠軍賽。