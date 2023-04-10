【愛傳媒朱亞君專欄】前兩天，「快崩潰的補習班楊陽老師」一篇貼文吸引了我的注意。

他說以前下課，偶爾老師要管秩序，因為同學們聊天忘我太吵鬧。現在下課不同，每個人靜悄悄滑入手機的另外一個世界。他寫著那景象：「彷彿是科技版的觀落陰」。

​ 場景不陌生，但被這樣具體的形容出來，我還是感到震撼。

​ 剛試圖理解元宇宙，又掉進了 ChatGPT。很多人在問：我們的工作會被機器人取代嗎？

除了媒體搏點閱率之外，我不覺這是新鮮事，從電腦被發明、網路被啟用、智慧型手機普及，每隔一個階段，我們就被恐嚇一次。

​ 是的，會。

某些人會被取代。若你不在專業領域裡的前段班。

但怎麼比 AI 拔尖？是你對人性的細膩觀察：看到對手閃爍的眼神嗎？知道他遮掩的才是他謀圖的事嗎？感受到他不言說的操弄嗎？不論冷熱，你體會得到對手的溫度嗎？

​ 這是我在吳均龐《狐狸與獅子》一書中，收穫最多的事。他用小說筆法寫出13個故事，每一則都在教你怎麼觸動客戶的那條「敏感神經」。

​ 一個言必稱「啊這個我外行耶」的本土銀行企業董事長，如何處理經營權之戰，介入大型營建開發案，閃過女特助墜樓身亡疑雲，又如何以天文數字併購了外商量販零售產業，在大批媒體鎂光燈之下，吃了老虎的他靦腆地搓著雙手，還是那句：「這個我外行啦！」

​ 大型的金融餐會上，亞太各地區的負責人都到齊了，誰都知道今天紐約飛來的總裁就要找出「天選之人」。大圓桌的座位排序本身就是政治，要結盟的誰與誰、新仇舊恨的誰與誰、拔寨的誰、誰都想要幹掉的誰。更別說新加坡的頭號人物，極大化坐在總裁身側的優勢，一開口就把身子傾向側邊的總裁，完全無視同桌人的輕聲細語，扣住兩人的私密話語權。好個戲精啊……

​ 風馳電掣如星際戰士的金融奇才，緊急召集在佛羅里達渡假的屬下，五個小時後請著正式服裝在紐約辦公室開會，會議主旨沒有、機票沒有、西裝沒有，說不的空間沒有，「我」如何完成這場壓力測試，搖身為奇才眼中的創新金童？

​ 希望ChatGPT 能有足夠的練達。

如果沒有。強烈推薦台灣跨國金融家吳均龐的《狐狸與獅子》，那些科技永遠無法抵達的，近身肉搏的互動與敏銳的察言觀色，超越國界，才是我們職場修煉的重要關鍵。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。