What a first quarter for Golden State 🥶



55 points (breaks NBA record for most in a 1Q)

12 threes (ties NBA record for most in a quarter)



📺: Live on the NBA App pic.twitter.com/7MMqiI53yf — NBA (@NBA) April 9, 2023

勇士10日一開賽就展現瘋狂火力，首節轟下打破NBA紀錄的55分，最後輕鬆以157比101轟垮地主拓荒者，「浪花三兄弟」得分都破20分，史蒂芬柯瑞26分，普爾21分，克雷湯普生也有20分，由於快艇也以119比114擊落太陽，勇士與快艇戰績同為44勝38敗，但因快艇同組戰績優於勇士，所以快艇仍排西區第5，勇士則是西區第6，季後賽首輪對手將是西區第3國王。

克雷湯普生首節就投進5顆三分球、包辦17分，本季累積投進300顆三分球，更跟柯瑞攜手打出誇張20比2猛攻，幫助勇士首節就轟下打破NBA首節最高紀錄的55分，且把領先差距擴大到30分以上，打完上半場，勇士84比53領先，柯瑞與普爾半場各轟18分。

儘管比賽勝負看來早無懸念，勇士下半場仍舊派出先發主力，柯瑞也跟克雷湯普生繼續狂飆三分外線，打到第三節還剩4分多鐘，勇士總教練科爾才把主力換下，卻變成普爾幫助勇士擴大領先到50分以上，比賽也很快就宣告進入垃圾時間了。

除了浪花三兄弟的凶猛三分火力，穆迪也替補攻下25分，庫明加15分、7籃板及6助攻，迪文森佐10分；拓荒者先發五人得分全都上雙，其中以梅斯21分最高，夏普18分，吉納森威廉斯17分，諾克斯13分，瓦德福11分。