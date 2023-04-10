8 THREES FOR LEBRON 👑



HE HAS 36 PTS. LAKERS LEAD ON ESPN pic.twitter.com/Hg7H6IVYdZ — NBA (@NBA) April 9, 2023

來到攸關西區排名的關鍵戰役，「小皇帝」詹姆斯當然要挺身而出，靠著詹皇單場飆進8顆三分球，貢獻全場最高36分，外加6助攻、6籃板，湖人10日以128比117力退爵士，確定以43勝39敗戰績排名西區第7，附加賽的對手將是西區第8灰狼，屆時保有主場優勢的湖人只要贏球，就可以西區第7種子晉級季後賽。

詹姆斯開賽就接連投進3顆三分球，幫助湖人打出13比4開局，但爵士逐漸追上，甚至次節取得超前，幸好湖人在上半場結束前再次拉出16比4猛攻，打完上半場，湖人65比56領先，詹姆斯半場就拿20分、4籃板、2助攻、1抄截與1火鍋。

沒想到爵士不願輕易認輸，下半場仍然緊咬比分不放，打到最後兩分鐘，湖人被追到只差3分，幸好安東尼戴維斯先放進兩分，接著詹姆斯讀秒階段連進兩顆三分球，湖人重新擴大領先差距到11分，就算爵士趕緊喊出暫停，比賽就早已沒有懸念。

湖人除了詹姆斯火力全開，羅素也拿17分、5助攻，安東尼戴維斯16分、13籃板，馬利克比斯利13分，里夫斯、八村壘與范德比特各有12分；爵士則以鄧恩26分、10籃板及8助攻表現最為搶眼，歐利尼克也有23分，費迪奇歐20分、9籃板。