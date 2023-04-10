一名40歲的男子有房有車加上工作穩定，但透露交往的女友卻總是帶回家後就提分手，被每任女友打槍的原因，他也指向是媽媽和姊姊所害，才會每次帶回家3天後就提出分手。

男子在臉書社團「匿名公社」中發文，透露自己40歲事業有成，甚至有房有車，但他表示每次交女友帶回家後，媽媽跟姊姊總是嫌棄，每任女友都有一樣的狀況，甚至有女友才見家長後3天就提出分手，對方僅表示「只說去問你媽你姊吧」。

有次他分享這個經驗，女同事就相當好奇，因此兩人串通好回他們家假裝他女友，沒想到女同事去完便說，男子的媽媽跟姊姊對她極盡羞辱，從長相、身材、穿著到家室都羞辱一遍，甚至飯後想幫忙洗碗，還被姊姊酸「你連碗都洗不好在家是公主嗎？都沒在做事的嗎？妳怎麼還有臉跟我弟在一起？」，這才讓男子與女同事都知道歷任女友回去後怎麼被對待。

男子不解母姐為何這樣對待他的女友，但卻沒有想自己為何沒有能力保護女友。（示意圖／翻攝自pixabay）

他表示不想跟家人攤牌，只好之後女友都遠離媽媽跟姊姊，「我不想殘害女生，老婆是娶回家一同打拚一同享福的，而不是被我媽及我姊毒害羞辱的，你們想問為什麼不搬出去住？我只能說家家有本難唸的經」。

但這樣的狀況讓網友都一面倒認為，「你都40歲了還不能搬出去，是要怎麼成家？」、「你這樣無法保護另一半，誰要跟你在一起？」、「你下次可以改帶男生回去阿，相信媽媽姊姊就沒有意見了」、「這種狀況都無法解決，那你就不要害別人了吧」、「那就不要帶回家阿，到底多愛見家長」。

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