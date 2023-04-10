大陸公司「蘇州電器科學院研究股份有限公司」公布了關於前董事長侵占印章事件的最新進展，由於經過多方努力仍未移交，電科院決定停止使用這3枚印章。作為電器檢測行業龍頭，今年以來電科院卻因「父子反目」的傳聞引發市場廣泛關注；而創始人之子在被免去董事長、總經理等職務後，反將公司告上法庭，請求法院撤銷相關會議決議。

陸媒《上觀》報導，4月7日，電科院發布公告，稱公司於2023年1月12日召開第五屆董事會第十一次會議審議通過《關於更換公司董事長的議案》，宋靜波為公司新任董事長。

按照公司相關規定，前任董事長胡醇應將公司印章移交給公司現任董事長宋靜波，由宋靜波按照規定重新確定印章的保管人員。截至目前，雖經多方努力，公司公章、合同專用章、法人章3枚印章一直未移交。事實上，早在去年11月1日，前董事長胡醇要求公司一員工將這3枚印章送給他指定的人員後，便再未返還。為此公司還將其告上法庭。

據了解，電科院實控人為胡德霖、胡醇父子。其中，公司創始人胡德霖出生於1951年生，大專學歷，研究員級高級工程師，並自1993年以來一直擔任公司董事長、總經理等職務，直到2019年退居二線，提請辭呈後，由兒子胡醇接棒，不過他但仍繼續擔任公司黨委書記、院長。

簡歷信息顯示，胡醇出生於1978年生，本科學歷，工程師。2002年進入公司工作，歷任監事、董事、副總經理等職務。2019年11月起開始擔任公司董事長、總經理職務。

兒子新上任初期，胡德霖還是十分支持。根據公司於2021年10月發布的公告，胡德霖與其一致行動人胡醇簽署了《表決權委托協議》，胡德霖同意在委托期限內，將其持有的公司1.86億股（占公司總股本的24.54%）對應的表決權委托給胡醇使用。

但令人意外的是，時隔一年多，電科院於去年12月突然發布公告，表示此前委托表決權主要是個人身體健康方面的原因，現在影響因素已排除，胡德霖決定解除協議，終止與胡醇的表決權委託關係。

今年1月，公司董事會又召開臨時緊急會議，稱胡醇因個人原因不適合再擔任公司董事長和總經理職務，公司董事會免去其董事長職務、解聘其總經理職務。同時免去其審計委員會委員、戰略委員會委員及戰略委員會主任委員職務。正是從當時的會議決議公告中，初現這對父子疑似反目的端倪。根據獨立董事趙怡超反對意見理由，提及了更換董事長的背景是胡德霖與胡醇的矛盾。

此後，在公司對深交所關注函回覆公告中，則披露了更多細節。胡醇表示自己僅提前一個多小時通過微信轉告方式被告知參會，臨時開會使用了騰訊會議，而非此前一直使用的zoom會議軟件，他因下載軟件導致進入會議後，發現已宣讀完所有議案，他認為此次董事會通知和召集程序違規，但話未說完便被主持人強制靜音。

對於父子之間的矛盾，胡醇表示，二人因經營理念產生分歧，最主要的分歧是兩人對合法合規經營的理念不同，父親是野蠻發展、粗放經營的理念，把公司的盈利放在第一位；而他則要求合法合規，規範治理，可以犧牲部分經濟收入，但不能承擔法律風險，最後導致爆發矛盾。

今年2月，胡醇將電科院告上法庭，因其對上述董事會存有異議，向吳中區人民法院提起訴訟請求撤銷該次會議決議。數據顯示，截至今年3月21日，胡德霖持有公司股份比例23.55%，胡醇持有公司股份比例10.3%，分別為公司第二、三大股東。

公開資料顯示，電科院是一家全國性的獨立第三方綜合電器檢測機構，主要從事輸配電電器、核電電器、機床電器、船用電器、汽車電子電氣、太陽能及風能發電設備等各類高低壓電器的技術檢測服務，是我國電器檢測行業的龍頭企業之一。公司成立於1997年4月，並於2011年5月上市。

從業績表現來看，胡醇任期內公司經營波動較大。2019年、2020年、2021年營收分別為8.06億元、7.02億元、8.63億元，同比增幅分別為13.78%、-12.9%、22.83%；歸母凈利潤分別為1.67億元、0.87億元、1.93億元，同比增幅分別為30.18%、-47.98%、122.43%。

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