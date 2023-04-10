中共解放軍8日起在台灣周邊海域進行環台戰備警巡和「聯合利劍」演習3天。總統蔡英文則在臉書分享聽取國安簡報的照片。台北市議員李柏毅表示，蔡英文這張照片看來最嚴重的是，他們坐的位置，總統府副秘書長居然坐在國安局長前面，很奇怪。

李柏毅9日在政論節目《TVBS戰情室》中認為，民進黨治國不擅長，擺拍一流，擺拍並不可恥，可恥的是擺錯。蔡英文這張照片看來最嚴重的，倒不是旁邊有沒有軍人在現場，最嚴重的是他們坐的位置，蔡英文坐主位毫無疑問，但是開的是國安會議，坐在蔡英文右手邊第一位的是總統府副秘書長黃重諺，居然坐在國安局長蔡明彥前面，很奇怪；照片中唯一有軍事背景的人只有國安局長蔡明彥一個人，結果居然坐在黃重諺後面。

李柏毅覺得，蔡英文旁邊坐了兩個人，國安會秘書長顧立雄、黃重諺兩人都是蔡英文的心腹。這代表對蔡英文而言，能夠在她旁邊的只有心腹可以護駕，其他人不重要。

李柏毅甚至質疑，該張照片中連一個國防部的人都沒有，是不是代表對國防不尊重？以蔡英文的態度而言，認為作秀比做事更重要。

民進黨立委范雲則表示，蔡總統在大家可能會擔心的時候，及時讓大家知道，國安單位正在掌握情勢，國軍正全面監控中。而且蔡總統已建立總統府、國安單位與國軍資訊同步系統，事實上，當時他們正在同步連線，聽取軍方的報告。

至於該照片中他們所坐的位置，范雲表示，蔡英文本來就是一個不拘小節的人，不要想成要有一個正式會議。