Kyle Anderson and Rudy Gobert had to be held back after Gobert swung at Anderson in HEATED exchange 😳 pic.twitter.com/jvB9xawHNn — Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2023

Jaden McDaniels punched a wall on the way to the locker room 😬



He is out the rest of the game with a hand injury pic.twitter.com/QVGMp1hful — Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2023

灰狼中鋒戈貝爾竟然挑在例行賽最後一天大鬧內訌，還被球隊直接請回家宣告剩餘比賽不用打了，主力前鋒麥克丹尼爾斯也在上半場因為不滿自己被換下場，憤怒到猛搥牆壁出氣，結果造成他右手骨折退場，但就算兩大主力先後離場，灰狼還是贏了！

靠著唐斯貢獻30分、8籃板，愛德華茲也有26分、18籃板，灰狼10日以113比108逆轉擊敗鵜鶘，雖然兩隊打完本季所有例行賽後，戰績同為42勝40敗，不過灰狼本季對戰鵜鶘取得2勝1敗優勢，所以灰狼搶占西區第8，將跟湖人打附加賽，鵜鶘落居西區第9，附加賽對手是雷霆。

當這場比賽打到第二節，灰狼喊出暫停，只見戈貝爾一直在跟凱爾安德生激烈爭吵，就算灰狼總教練芬奇走到兩人中間坐下準備講戰術，兩人仍持續對罵，甚至戈貝爾氣到直接向安德生揮拳，一旁的普林斯連忙把戈貝爾推開，隨後戈貝爾直接被請回家。

麥克丹尼爾斯的情況更是讓人哭笑不得，他在離場準備進入休息室內，突然怒打一旁牆壁發洩，經過檢查之後發現他的右手骨折，讓他今天只打9分鐘就告退場，眼見附加賽將於12日在洛杉磯登場，戈貝爾與麥克丹尼爾斯接下來能否上場充滿變數。