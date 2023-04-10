深夜不平靜，一夜連4震！最大一起芮氏規模4.8、最大震度2級，幾乎半個台灣有感。其中，三峽凌晨3時11分規模3.4這起地震，更引起PTT網友討論，網友留言「現在震央都在好詭異的地方」。

根據中央氣象局的地震報告，台灣地區今（10日）深夜接連發生4起有感地震。

凌晨1時35分規模3.9地震，震央花蓮縣萬榮鄉，深度19公里，花蓮縣、南投縣最大震度2級，台中市、宜蘭縣1級。

一夜連4震！半個台灣有感。(圖/氣象局)

凌晨2時26分規模3.5地震，震央台東縣池上鄉，深度7.1公里，台東縣最大震度2級、花蓮縣1級。

一夜連4震！半個台灣有感。(圖/氣象局)

凌晨2時45分發生4.8地震，震央台灣東部海域，深度30.8公里，台東縣最大震度2級，宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、雲林縣、彰化縣、嘉義市、嘉義縣1級。

一夜連4震！半個台灣有感。(圖/氣象局)

凌晨3時11分規模3.4地震，震央位於新北市三峽區，深度7.9公里，新北市、桃園市最大震度2級，新竹縣1級。這起地震引起PTT網友議論，「查三峽地震只查到2012年有一次」、「三峽很少是震央耶」、「那邊有斷層嗎」、「現在震央都在好詭異的地方」。