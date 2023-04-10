66歲資深音樂人李坤城寫過不少膾炙人口的作品，如鳳飛飛〈心肝寶貝〉、羅大佑〈火車〉和〈青春舞曲2002〉等，曾當過金曲獎評審和總召集人，在音樂領域地位非凡。去年李坤城接受媒體時透露自己健康檢查結果一切正常，身體狀況極佳，豈料才過1年就傳出病逝消息，令人不勝唏噓，而治療師格魯克也在臉書發文悼念。

治療師格魯克在臉書粉專於昨(9)日發文表示，去年協助李坤城老師搬遷工作室，將一整批台灣重要的文物與收藏安頓，「老師分享滿六十五歲歡喜拿到老人卡，要準備四處趴趴走，也正著手家鄉南台中為背景的小說，沒想到暑假文學活動邀約，成了最後的絕響。」

此外，格魯克回憶起兩人相處的點點滴滴，透露李坤城分享當年創作這些膾炙人口歌曲，台語歌詞是怎麼樣的用字遣詞，「老師也帶著我走訪南台中高王爺庄的巡禮，細數家鄉生活記憶。」

最後，格魯克深深感謝李坤城在音樂以及台語創作的貢獻，表示：「台語歌詞裡許多美妙的使用，已經是我們這個世代以後望塵莫及的。」也透露李坤城生前的話語，「一輩子若能夠留下一首世人傳唱的經典歌曲或許就足夠了，大概就像心肝寶貝」，格魯克向永遠的音樂人李坤城老師致敬，並貼出幾張兩人的合照以表緬懷。