紐約洋基10日對金鶯系列賽最終戰，上屆美聯MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）奮勇轟出雙響炮，助隊以5比3獲勝。除了母隊洋基之外，金鶯大概是賈吉最心愛的球隊，他生涯224轟，其中37轟來自金鶯投手的進貢，從2017年至今超過所有的選手。

可能因為懼怕賈吉，金鶯去年宣布將主場的左外野圍牆改遠，他們的左外野圍牆原先是聯盟第6近的，而且又特別矮，碰到賈吉這種暴力右打者完全是惡夢。賈吉說：「我感覺這裡的風一直很舒適，很棒的風。我很難過他們修改了圍牆，我必須做出調整，改為攻擊其他的地方。」

洋基首局上先由賈吉安打上壘，後面史坦頓（Giancarlo Stanton）安打讓他跑回第1分。第3局賈吉積極出棒，連續打成界外，最後追打一顆外角偏高的壞球，還是被他轟成了中外野416呎的陽春全壘打。

第5局洋基寇迪羅（Franchy Cordero）轟出兩分彈，金鶯也在6局下安打追回兩分。8局上賈吉是首位打者，這回他把球轟向左外野385呎，單場雙響炮！雖然圍牆改遠了還是逃不過被賈吉空襲的命運。賈吉賽後說：「金鶯是我們同一區的對手（美東），我們經常交手，他們也有很好的投手，他們勇於對決而不會退縮，他們投出自己最強的球，我也用自己最強的揮擊來對抗。」