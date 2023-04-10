高壓迴流影響，本周各地氣溫上升，有2波變天轉雨時間，氣象專家吳德榮表示，周三、四東半部水氣增，北海岸、東半部偶有雨，周五晚至周六晨鋒面掠過，中部以北及東半部有雨。颱風部分，菲律賓東方海面的熱帶擾動，本周發展成第1號颱風珊瑚的機率降至10%，預測路徑偏西通過菲律賓、進入南海，或在菲律賓附近，向東北大迴轉。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」在專欄表示，今（10日）各地晴朗穩定，北部氣溫13至28度，中部16至31度，南部16至33度，東部12至30度。明日至周五（11至14日）受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，氣溫升；白天暖如夏，北台灣高溫升至30度左右、南部則升至35度左右，早晚仍微涼；周三、四（12、13日）東半部水氣略增，北海岸、東半部偶有零星降雨。

吳德榮說，周五晚至周六晨鋒面快速掠過，中部以北及東半部有局部陣雨，周六白天起逐漸好轉。周日（16）日起連3天各地恢復晴朗穩定，白天熱如夏、早晚涼，日夜溫差極大的天氣。

颱風方面，吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，本周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，但發展成颱風的機率已降至10%。系集模式模擬熱帶擾動的路徑分布仍顯示，無侵台疑慮，預計會通過菲律賓、進入南海，或在菲律賓附近，向東北大迴轉。

最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF) 13日20時系集模擬機率圖(左圖)顯示，菲律賓東方海面颱風生成的機率已降至10%。最新系集模式50次模擬的路徑分布(右圖)亦顯示，熱帶擾動通過菲律賓、進入南海；或在菲律賓附近，向東北大迴轉。(右圖擷自Weathernerd.org)
最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF) 13日20時系集模擬機率圖(左圖)顯示，菲律賓東方海面颱風生成的機率已降至10%。最新系集模式50次模擬的路徑分布(右圖)亦顯示，熱帶擾動通過菲律賓、進入南海；或在菲律賓附近，向東北大迴轉。(右圖擷自Weathernerd.org)

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