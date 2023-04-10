《港股》復活節 港股休市 07:372023/04/10 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港周一（4月10日）適逢復活節，港股休市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《台北股市》季線若不失 「萬六」有望 《國際金融》復活節假期 歐股周一休市 與螢共舞 奧萬大賞螢季4月17日登場 #復活節 #港股 #休市 #4月 #10日 也許您會感興趣 推薦閱讀 全台最南端桐花季搶先開幕 黃偉哲：梅嶺下起4月雪 15:032023/04/09 生活 4月瘋賞螢 大坑蝶螢嘉年華、八仙山「童螢季」開放報名 17:232023/04/09 生活 台南 全台最早桐花季 梅嶺下起4月雪 04:102023/04/10 地方新聞 麥沛東為《正義迴廊》增重18公斤 「咖啡飯」狼吞虎嚥吃真的 17:092023/04/09 娛樂 假投資去年總財損34億 居詐騙案之冠 04:102023/04/09 社會新聞 星座理財(4月10日～4月14日)－金牛座（4月21日～5月21日） 改變心情 更換策略 04:102023/04/09 投資理財 史上最近！中共明馬祖莒光島南方實彈射擊 我方急籲船隻避開 17:582023/04/09 政治 猴痘疫苗第一次登記秒殺！10日下午2點開放預約 「名額增至3萬人」 22:402023/04/09 生活 4生肖下半月財運旺 第1名增強理財觀念 投資利多 16:252023/04/09 運勢 《食品股》泰山拿下馬祖酒品台灣總經銷 將加速更新生產線計劃 08:082023/04/10 財經 星座理財(4月10日～4月14日)－摩羯座（12月22日～1月21日） 投資理財 選股優先 04:102023/04/09 投資理財 星座理財(4月10日～4月14日)－處女座（8月24日～9月22日） 工作運好 借力使力 04:102023/04/09 投資理財 星座理財(4月10日～4月14日)－巨蟹座（6月22日～7月22日） 業務行銷 值得努力 04:102023/04/09 投資理財 義大利復活節 各地天主教堂舉辦守夜禮 09:472023/04/09 國際 星座理財(4月10日～4月14日)－天秤座（9月23日～10月23日） 買強勢股 營造財富 04:102023/04/09 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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