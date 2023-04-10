揚秦表示，雖然1～3月普遍為早午餐產業淡季，但隨著疫情影響趨緩，配合旗下「麥味登」與「炸雞大獅」雙品牌營運規模擴大、門市體質調整有成，帶動首季營運淡季不淡，營收持穩高檔、續創同期新高。

揚秦目前「麥味登」全台總店數增至828家，「炸雞大獅」海內外總家數增至96家。總經理林麗玲表示，2月舉行的2023年台北國際連鎖加盟大展春季展，期間可發現創業族群湧現，隨著創業熱度逐步加溫，預期將可帶動後續展店。

而台灣連鎖加盟創業大展高雄展將於21～24日舉行，林麗玲表示，「麥味登」及「炸雞大獅」除持續透過加盟展穩健進行創業輔導並開拓市場外，「麥味登」提供的多元店型加盟方案，預期可提供欲創業者更多選擇，讓「麥味登」深入更多不同商圈持續展店。

展望2023年，揚秦除持續透過有效策略持續展店，提升整體營收及品牌影響力外，並透過五大經營策略拓展營運動能。首先，集團將持續導入健康及安全食材，優化加盟主及總部的數位化管理能力，並透過導入APP 2.0建構「麥味登」會員經濟。

此外，揚秦除延續東協地區業務拓展外，今年也會攜手戰略合作夥伴雅茗-KY，透過「炸雞大獅」與「快樂檸檬」共同開發美國市場，增加品牌市場能見度及影響力。同時，也持續推行環境永續，與國際趨勢接軌。