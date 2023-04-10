《國際金融》復活節假期 歐股周一休市 07:372023/04/10 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周一(4月10日)適逢復活節連續假期，歐洲股市休市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《國際金融》礦業股領軍 歐股早盤走高 《國際金融》銀行業信心薄弱 歐股近收平 《金融》清明連假將至 金管會提醒期貨交易人2件事 #休市 #周一 #國際金融 #復活節假期 #歐股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》歐股收漲0.51% 2類股最給力 09:382023/04/07 財經 《港股》復活節 港股休市 07:372023/04/10 財經 《國際金融》歐股觸及近2周新高 H&M領銜零售股揚升 15:592023/03/30 財經 《國際金融》瑞銀提振銀行股 歐股收漲1.3% 09:382023/03/30 財經 《國際金融》BoE行長：政策官員將專注壓低通膨 10:582023/03/28 財經 《國際金融》歐洲股市周五休市 下周二恢復交易 15:192023/04/07 財經 《美股》耶穌受難日 周五美股休市 09:072023/04/08 財經 《國際金融》H&M大力拉抬 激勵歐股上揚1.03% 09:382023/03/31 財經 《國際金融》愛慘了 巴菲特周周買進「這檔股」 10:582023/03/28 財經 《港股》耶穌受難日 港股休市 10:482023/04/07 財經 《國際金融》銀行業擔憂消退 歐股晨升0.43% 17:092023/03/28 財經 《國際金融》靜待歐美通膨數據 歐股早市小漲0.19% 16:092023/03/31 財經 《國際金融》瑞銀換執行長 歐股走高0.52% 16:192023/03/29 財經 《國際金融》經濟復甦不如預期 歐股收低0.16% 09:282023/04/06 財經 《國際金融》銀行業擔憂平緩 歐股收高1.05% 09:582023/03/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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