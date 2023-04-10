知名作曲人李坤城2012年認愛小40歲女友林靖恩，「爺孫戀」引發外界議論，怎料在兩人交往10周年時李坤城驚傳逝世，林靖恩昨（10）晚也於臉書發文證實死訊，但其實李坤城除戀情備受關注外，他的音樂才華也是不可忽視，他曾為許多巨星創作出許多經典歌曲，其中就包括吳宗憲奪下金曲歌王的專輯《真心換絕情》是由他擔任製作人，同時他也是吳宗憲的音樂老師。

李坤城女友林靖恩昨（10）晚發文證實，李坤城於8日病逝，根據《三立新聞網》報導，吳宗憲在得知恩師死訊後表示，感謝老師為世上留下美好的聲音，很喜歡老師所寫得詞曲，因為很真實很人生，所以總是能感動到自己，最後他也祝福老師一路好走。

然而，李坤城曾在臉書上發文提到，自己與吳宗憲有緣，更曾是對方的音樂老師，接著他表示，1994年他擔任吳宗憲首張台語創作歌集《真心換絕情》製作人兼企劃統籌，當中他更為吳宗憲量身打造歌曲《小神仙》「憲哥才逐漸打開知名度，世紀末，他成為本土綜藝節目主持天王」，並肯定吳宗憲力捧周杰倫，還直言「沒有李坤城就沒有吳宗憲」。

事實上，李坤城過去曾寫出許多膾炙人口的歌曲，像是含鳳飛飛的《心肝寶貝》、羅大佑的《火車》與《青春舞曲2000》、葉啟田的《戀愛的滋味》、陳明章的《菊花開的時》、朱頭皮的《哇哈哈進行曲》等，此外，他曾擔任過數屆金曲獎流行音樂類評審，而熱愛蒐集骨董黑膠唱片的他，更有「黑膠教父」的稱號。