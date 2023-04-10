Honestly, what did you eggs-pect from Shohei 🤷‍♂️#GoHalos pic.twitter.com/PnSztFstEs — Los Angeles Angels (@Angels) April 9, 2023

藍鳥10日派出日本投手菊池雄星先發，他此戰遭到地主天使痛打，包括被大谷翔平轟了兩分全壘打，總計4.1局失6分，被9支安打（3轟）敲得暈頭轉向。藍鳥6局上單局灌進6分讓菊池逃過敗投，大戰10局之後以12比11險勝天使。

天使首局就展開攻勢，卓奧特（Mike Trout）安打，後面大谷敲成內滾，卓奧特遭封殺在二壘，大谷上一壘。接著安森尼阮棟（Anthony Rendon）打了一支仰角超高的左外野飛球，藍鳥左外野手瓦修（Daulton Varsho）看不清楚，等了半天還是沒接住，大谷趁機從一壘直接衝回本壘了！紀錄上為阮棟的安打。瑞福洛（Hunter Renfroe）又是左外野平飛球，這回直接成為兩分全壘打。

3局下卓奧特安打，菊池雄星連續塞了內角滑球給大谷翔平，被他逮個正著，中外野的兩分全壘打！這也是大谷本季第3號全壘打。菊池退場之前又在4局下挨了歐哈皮（Logan O'Hoppe）陽春炮，天使6比0領先。

不料天使的好運在6局上用完了，藍鳥一上來無人出局滿壘，查普曼（Matt Chapman）第一球出棒就轟成滿貫全壘打！後面藍鳥兩人在壘，天使緊急換投仍被凱麥爾（Kevin Kiermaier）敲出三壘打，一下子花光6分領先優勢。藍鳥又在第7局滿壘打下4分，反倒以10比6超前天使。

8局下天使祖瑞（Brandon Drury）陽春炮追回1分。最後9局下，天使兩出局攻佔滿壘，阮棟挨觸身球幾回第8分。瑞福洛擊出二壘打撈回兩分，10比10平手！延長賽藍鳥先打下兩分，10局下天使兩出局滿壘，卓奧特保送擠回1分，大谷敲成內滾，天使1分飲恨。