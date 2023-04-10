雲品公布2023年3月自結合併營收1.47億元，雖月減26.55％、年減15.06％，降至近9月低點、仍創同期第三高。合計首季合併營收6.22億元，雖季減8.86％、仍年增達14.41％，為僅次於2019年的同期次高。

雲品說明，為提升旅客體驗與布局疫後頂級觀光市場，日月潭雲品溫泉酒店在3月5～17日間閉館13天進行大型裝修改善工程，營業天數減少導致3月營收下滑。其他改裝工程將陸續分區施工，預計6月中下旬正式完工，提供旅客更頂級的服務享受。

展望後市，雲品表示，受惠清明連假旅遊需求，台北君品酒店假日住房率已逾8成，續日月潭雲品推動住房可加價「負碳排」購買碳權後，台北君品本月中將開始推動「負碳排」住房活動，盼在住房、餐飲業務逐步復甦之際，對環境生態、永續發展持續貢獻心力。

此外，雲品旗下君品Collection持續擴大規模與豐富產品組合，位於台中的「圓觀」（Palazzo Colonna）宴會場域將於5月20日正式開幕，主打國際級豪宅式餐飲管理，以全包式婚宴與露天田園景觀設計攬客，預售期訂單已破70場，訂單能見度已到明年底。

而茹曦酒店SUNNY BUFFET因業績及訂位翻揚，將自15日起增加假日下午茶餐期。位於桃園的皇家薇庭與與台中蘭克斯特，在場地擁有獨特性、運用戶外場地和引進自然日光的豪宅宴會穩定推廣業務，亦可持續維持委託經營案的穩定獲利能力。

整體而言，受惠政府普發6000元促進消費，配合宴會市場復甦、邊境解封後跨境旅遊市場同步回溫，雲品看好在日月潭雲品完成改裝升級計畫後，可望在市場復甦下維持營運動能，使餐飲與住房業績同步穩健成長。