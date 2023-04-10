受惠材料分析(MA)業務客戶需求持續暢旺及客戶委案天數增加，公司亦積極擴充兩岸營運據點之專業檢測分析團隊，自去年第一季汎銓整體員工人數約350人，至今年第一季員工人數已超過500人，汎銓科技3月合併營收1.6億元，月增39.22%，年增18.04%，累計第1季合併營收達4.08億元，較去年同期成長8.67%。

為深化新進人員良好培訓及結合自行開發「智慧e系統」之生產管理系統等，不僅有效確保材料分析(MA)客戶委案交期快速回覆之高效率水準，以及檢測分析品質「再現性、一致性」與高精準度不失真等優勢，推升汎銓兩岸地區營運據點檢測分析量能較去年同期明顯增加，也同步帶動半導體上中下游客戶加大對於汎銓材料分析(MA)委案量，係3月營收繳出年增18.04%之關鍵。

看好台灣、中國、美國、日本、歐洲等各國政府持續打造當地半導體產業聚落目標不變，尤其台灣扮演全球半導體先進製程研發之戰略要地，加上晶片禁令催化中國巨資投入半導體國產化及第三代半導體研發進展，皆創造汎銓材料分析業務長期發展條件。

展望第2季，汎銓除持續精進檢測分析工法、擴增專業分析團隊，並持續評估針對全球各半導體產業聚落設立業務據點，擴大全球業務接單動能，此外，汎銓已於去年下半年度擴大資本支出，大量引進最新型材料分析設備，預計自今年第2季起分析設備陸續到位，加上目前兩岸專業檢測分析團隊良好建置與培訓下，將有望明顯擴大材料分析檢測量能，助力未來營運更上層樓。