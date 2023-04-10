受淡季及庫存修正影響，世界先進先前預期首季營收將降至79～83億元，稼動率估續降10個百分點，使毛利率降至29～31％，營益率降至14.5～16.5％間。以財測中位數估算，營收約季減15％至近3年低點，毛利率及營益率則分別下探近5年半、10年低點。

世界先進預估首季晶圓出貨量估季減7～9％、平均售價（ASP）季減1～6％，月產能約略持平27萬片8吋晶圓。董事長暨總經理方略預期，首季營運是最冷的一季，後續應可望逐季改善，第二、三季有望溫和回溫態勢，但回溫幅度仍待觀察。

美系外資出具報告認為，世界先進首季有個位數百分比產能用於提前備貨，預期可能在第二季結束計畫。而第二季營收成長主動能來自首季的提前備貨，預期季增率將低於10％，遜於市場預期的13～18％，並認為稼動率改善可能有限，毛利率恐較首季持續下滑。

同時，美系外資調查預期電源管理晶片（PMIC）首季產業平均售價（ASP）估季減2～6％，且近期部份車用電源管理晶片廠出現產品降價壓力，鑒於電源管理相關應用仍具挑戰、車用半導體業務可能存在下修風險，維持世界先進「減碼」評等、目標價58元。