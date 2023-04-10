楊永明認為，在蔡英文聽取國安簡報的照片中，沒有出現軍方人士，顯示這張照片根本是為了作秀而擺拍。（取自蔡英文臉書）

因應大陸解放軍8日起展開的第二次環台軍演，總統蔡英文公布了一張她與國安團隊聽取簡報的照片，卻被國安會前副祕書長楊永明砲轟，照片中沒有軍方人士、是擺拍的。對此，國民黨台北市議員李柏毅起底了多位綠營政治人物擺拍的往事，狠酸蔡英文「作秀比做事重要」。

圖為行政院副院長鄭文燦（右）、農委會主委陳吉仲（左）日前到賣場視察，因架上有滿滿的雞蛋而被罵翻。（中時資料照）

李柏毅昨（9）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，民進黨政府在治國上可能不擅長，但在擺拍的實力上絕對是一流的，他指出，行政院副院長鄭文燦去視察市場時，架上出現了滿滿的雞蛋；衛福部前部長陳時中吃麵的照片，被發現筷子是乾淨的，還曾盜用網紅所拍攝的滷肉飯照；標榜有國防專業的民進黨台北市黨部前主委吳怡農，更被抓包服役照中的步槍瞄準鏡裝反。

李柏毅認為，蔡英文簡報照最嚴重的一件事，不是照片中沒軍方人士，而是照片中官員們坐的位置，他指出，坐的離蔡英文最近的，分別是國安會秘書長顧立雄與總統府副秘書長黃重諺，有軍事專業的國安局長蔡明彥，反而坐在他們之後。李柏毅狠酸，蔡英文公布這張照片是他表現出重視國安的樣子，但照片中卻連一個國防部的官員都沒有，「對蔡而言，作秀比做事重要」。

另外，對於楊永明質疑照片沒軍方人士，總統府發言人林聿禪回應，相較於當年，現在的國安會與國軍已建立即時的整合同步資訊，透過該系統，總統與國安會可以即時掌握全盤情勢，與軍方同步聯繫並聽取簡報。但對於府方此回應，楊永明表示無法同意，他並強調，這是重要國安會議，國防部長、國安會有軍方背景的成員都應列席。