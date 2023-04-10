國民黨立委王鴻薇爆料，總統蔡英文聽取簡報的現場，竟有做民調出身的國家安全會議諮詢委員陳俊麟（右）。（取自蔡英文臉書）

為因應大陸解放軍環台軍演，總統蔡英文日前在臉書貼出聽取簡報的照片，卻遭質疑現場沒有軍方人士，雖然總統府回應「有同步連線」，不過國民黨立委王鴻薇透露，現場沒有軍事專業的人就算了，竟然還有曾任民進黨民調中心前主任及民進黨選舉對策委員會前副執行長的陳俊麟，狂酸「是諮詢台海周邊情勢？還是諮詢選舉情勢？」

蔡英文日前在臉書貼出一張聽取簡報的照片，遭國安會前副秘書長楊永明質疑在場人士沒有一人有軍事戰略專業，質疑是擺拍作秀；總統府發言人林聿禪解釋，國安會與國軍有建立即時的整合同步資訊，可透過該系統與軍方同步聯繫並聽取簡報，並酸「可以理解楊永明任職時並沒有相關的建置，各種裝備整備也確實與當前有相當的數位落差，以至於會有類似發言」。

王鴻薇昨（9）日在臉書表示，其實在這張聽取簡報的照片中，最搶眼的人應該是國家安全會議諮詢委員陳俊麟，因為他曾任民進黨民調中心前主任、民進黨選舉對策委員會前副執行長，實際上是搞選舉跟民調的人。

王鴻薇酸，蔡英文找這種人當國家安全會議諮詢委員，是否將國家安全當成兒戲，「是諮詢台海周邊情勢？還是諮詢選舉情勢？」