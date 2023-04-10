訊連是台灣第一家推出AI自動生成圖像產品的軟體廠商，旗下AI團隊運用業界最新的深度學習模型，加上獨家的影像強化技術、快速先進的演算引擎，創建出質感高且有多樣獨特風格的AI Avatar虛擬人像。內部團隊對人臉特徵進行深度分析，在AI生成圖像的完整度與穩定度上達到明顯提升，讓這次「PhotoDirector相片大師」App iOS版首度推出的AI Avatar虛擬人像具有圖像生成品質佳（瑕疵率低）和較高擬真度的產品優勢。

「PhotoDirector相片大師」手機App的AI Avatar虛擬人像，首發產品一次呈獻給消費者共16種男女款式的AI虛擬人像。其中包含現代時尚感的普普風、前衛科幻感的太空人風，色彩鮮明宛如手繪質感的油畫風、展現古典男神魅力的神話風，以及運用AI科技實現虛擬化身在童稚化臉孔趣味轉換的動畫風等。

消費者如想要擁有以個人肖像特徵延伸出的多樣化AI Avatar虛擬人像，只需要在「PhotoDirector相片大師」App上傳13張至20張個人的正面照片，然後選擇喜歡的風格款式，僅需約18分鐘，即可擁有50張、100張或200張專屬於消費者個人獨一無二的AI虛擬分身。

訊連指出，「PhotoDirector相片大師」App給予iOS新用戶及非訂閱戶特惠價，若選擇生成50張到200張AI虛擬人像約新台幣100元（美金2.99元）到新台幣270元（美金7.99元）；若是App原訂閱用戶，則約7折起的訂閱戶特別價。