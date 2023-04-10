針對泰山在112年4月10日上午發布關於本公司112年第2次股東臨時會重大訊息，今早發有聲明如下：

一、證交所在112年4月7日下午以寄發電子郵件方式，要求泰山企業於4月10日上午7時發布泰山企業112年第2次股東臨時會重大訊息，前開電子郵件雖檢附龍邦國際(2514)提出「符合公司法第173-1條股東申請持股證明書」、「公司法第173條之1申報申請書」等文件，惟文件僅記載龍邦公司為代表提出申請之股東，然本件究由哪些股東提起、各自持股為何？是否為繼續三個月以上，持有已發行股數過半數之股東，方得自行召開股東臨時會？相關資料則付之闕如，本公司實無從確認核實，但基於對主管機關指示之遵從，本公司即按要求發布本重大訊息，後續將進一步洽請證交所提供相關文件，俾憑依法辦理，以維全體股東權益，待本公司進一步取得相關文件並審視後，如有必要將再補充公告說明。

二、本公司市場派股東龍邦公司為爭奪經營權，前曾多次以莫須有理由，造謠抹黑本公司經營團隊，質疑公司治理不善，業經本公司之前已多次駁斥。

三、本公司多項重大投資案，雖遭市場派無理抵制，但經營團隊仍專注本業，將加速執行斥資14億元，改善生產線與食品廠擴建計劃，包含新點心生產線暨綜合大樓、現代化倉儲及自動包裝線等。

四、本公司面對市場派的干擾，仍專注本業經營，亦努力拓展其他業務範疇，繼去年取得馬祖酒廠大陸代理權後，今年2月再經公開評選，成為馬祖酒廠台灣地區3年的總經銷，生效日期預估為112年7月1日至115年6月30日，得標預算金額為15.89億元。(飲酒過量 有害健康)