高齡89歲的「鑽石歌王」林沖，近年雖然飽受病痛折磨，仍積極投入演藝事業，去年還曾飛到新加坡連開12場演唱會，未料於8日傳出康狀況又出問題，因胃出血住院休養6天、輸血了2天。

林沖病魔纏身，接受各種大小手術，去年9月前往新加坡開演唱會卻不慎染疫，體重從原本的74公斤暴瘦至54公斤，足足掉了20公斤，令外界擔憂不已。據《三立新聞網》報導，他近日腸胃不適經檢查才被醫生告知胃出血，情況危急，「我輸了2天的血，住院住了6天，現在每天身體很差」。

不過，林沖日前照常出席公益活動獻唱，盡力讓歌迷見到他最有精神的一面，而他也積極樂觀面對人生，透露自己活到這個年紀「就是開心就好嘛」，從臉書可看到美食照與穿搭照，日子十分充實。

事實上，近年林沖還罹患心臟病、糖尿病、攝護腺癌等，他受訪自曝：「我的動脈斷掉了，血一直流出來，血氧降低，快要斷氣了」，後來他見到紀寶如，第一句話就說：「我從鬼門關走出來的，我一定要再開演唱會」，並難過說：「我一直禱告上帝再給我一點時間，不要帶我走。」