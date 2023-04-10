日前隨前總統馬英九訪問大陸的政大法律系教授廖元豪，8日在臉書Po出作勢踢大陸公安警車的照片，開玩笑稱「反攻大陸」。他後來將貼文刪除，昨（9）日也在臉書發文道歉，強調「這是屁孩的行為，的確不適合」。

廖元豪該文被轉到微博後，引發大陸網友批評。廖昨在臉書發文表示，或許是這些天來太開心，與陪伴、保護一行人的治安人員們也都相處愉快，所以返老還童、作了個很不莊重的行動，直言，這是屁孩的行為，的確不適合，即使是臺灣、美國等地的警察單位，這樣的行為也對認真維護人民安全的執法人員相當不敬。

廖元豪指出，他多年來一直期待兩岸友善相處，對於大陸來台的學生、移民，也投入許多心力關注與協助維權；每次到大陸學術交流，更是享受了一場場學術與人情的饗宴。廖元豪提到，馬英九這次帶團到大陸的祭祖、尋根之旅，全體成員是懷著對兩岸土地與人民的熱愛而來，他希望大陸人與台灣人，不要因為這件貼文事件，增加不必要的對立。

廖仁豪坦言，作為一個學者教授，不該學小孩淘氣裝可愛，他會對此深切反省，「尤其兩岸相處，貴在相互體諒」，既然大家希望大陸人多體諒台灣人的情緒，那他也該更加理解，大陸人對這幾張照片的被冒犯感。