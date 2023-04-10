美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）對派兵赴台防衛台灣持開放態度

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）周日說，他對派兵赴台防衛台灣持開放態度，並強調戰略模糊並不管用。

據《國會山莊報》（The Hill）和《政治》（POLITICO）新聞網9日報導，當他在「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）節目專訪中被問及，要是台海兩岸緊張升高，會不會支持授權美軍駐台時說，國會需要自問，美國該不該和台灣有防衛協議。

接著他說，他對美國協防台灣持十分開放的態度，因為那是基於國家安全利益。美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派眾議員5日在加州洛杉磯雷根圖書館（Reagan Library）會晤總統蔡英文後說，這次會晤為世界提供了更多的和平與穩定。而葛蘭姆則直言，他會支持援助台灣，因為它是民主政體。此外，他說，他會加強訓練，並給台灣所需的F-16戰機。

葛蘭姆並坦承，他對中方可能封鎖台灣感到擔憂，而這是2024年總統大選前或許會出現的考驗。他強調，問題不在於台灣，也不在於他，而在於中俄。