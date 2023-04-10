泰山對於此次龍邦等7名股東將召集2023年第二次股東臨時會日期並未提出說明，但最後過戶日期在5月2日。泰山公司本身召開的年度股東會日期在6月30日，且泰山年度股東會並沒有董事改選的議案。

公司法第173條之1修正案是市場上所稱的「大同條款」，主要內容在於公司持股逾50%股東，持股滿3個月，得依法召開股東臨時會。