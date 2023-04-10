泰山對於此次龍邦等7名股東將召集2023年第二次股東臨時會日期並未提出說明，但最後過戶日期在5月2日。泰山公司本身召開的年度股東會日期在6月30日，且泰山年度股東會並沒有董事改選的議案。
公司法第173條之1修正案是市場上所稱的「大同條款」，主要內容在於公司持股逾50%股東，持股滿3個月，得依法召開股東臨時會。
泰山(1218)經營權之爭吵得火熱，市場派龍邦集團至3月27日對泰山持股比例已至49.09%。泰山在今晨發布重大訊息指出，龍邦等7名股東將召集2023年第二次股東臨時會，主要議程在於進行董事全面改選，這是公司法第173條之1修正以來，繼大同後，上市公司股東針對經營權依此一修正案召集股東臨時會。
泰山對於此次龍邦等7名股東將召集2023年第二次股東臨時會日期並未提出說明，但最後過戶日期在5月2日。泰山公司本身召開的年度股東會日期在6月30日，且泰山年度股東會並沒有董事改選的議案。
公司法第173條之1修正案是市場上所稱的「大同條款」，主要內容在於公司持股逾50%股東，持股滿3個月，得依法召開股東臨時會。
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