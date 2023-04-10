柯普卡最後一輪爆桿讓出領先。（美聯社）

米克森在末輪打出絕佳成績，並列第2。（美聯社）

美國高球名人賽最後由西班牙好手拉姆（Jon Rahm）逆轉摘下冠軍，他在第4輪打出69桿的佳績，以總桿數-12穿上綠夾克。主要原因是領先者柯普卡（Brooks Koepka）第4輪爆桿打出+3，同時米克森（Phil Mickelson）也表現優異，最後是柯普卡、米克森並列第2（總桿數-8）。辛苦殺進決賽的老虎伍茲（Tiger Woods）卻在打完第3輪第7洞後因腳傷退出。

拉姆賽後興奮地說：「我認為第8洞抓鳥很關鍵，我沒料到第9洞會打柏忌（剛好抵銷），米克森他們都跟得很緊，我也沒有在第10至12洞處於劣勢（全部打帕）。其實沒有什麼特別關鍵的一刻，要我來說就是第13洞我打得很完美（小鳥）。」他在第4輪打出4鳥1柏忌，此戰也讓他重登世界排名第1。

反觀柯普卡第4輪打得荒腔走板，居然打出6個柏忌，前9洞和後9洞各3個，即使有3隻小鳥也補不回來了。由於柯普卡是沙烏地聯賽LIV的選手，他們只需要打54洞，被球迷嘲笑「忘記怎麼打72洞的比賽了」。

名人賽同時有PGA和LIV選手參賽，最後是PGA的拉姆摘下冠軍，LIV的柯普卡和米克森居次。老將米克森也是LIV選手，但他在第4輪非常厲害，8鳥1柏忌的神勇演出。

打球像蝸牛一樣的坎特雷（Patrick Cantlay）不巧被分在拉姆／柯普卡的前一組，坎特雷揮桿前要抖腳的壞毛病還是沒改，而且每打一洞就要抖得更久，在旁苦等的拉姆和柯普卡都是面色鐵青。跟坎特雷同組的霍夫蘭（Viktor Hovland）故意打得很快以表達不滿。坎特雷最後並列第14名，有網友喊著要他出來道歉，因為他浪費大家的時間。