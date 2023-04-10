小編今（10）日精選5件不可不知的國內外財經大事。國內被動元件廠傳好消息，由於近期大陸MLCC價格漲聲響起，有望終結過去一年來的砍價亂象，國內廠商也得以獲得喘息空間，當降價震央止穩，標準品的價格已經沒有降價空間，觸底在望。

【1】陸MLCC喊漲

陸資被動元件廠潮州三環3月底發出MLCC漲價通知，4月起針對直銷客戶、經銷商的價格全面上調，儘管潮州三環在MLCC並非一線廠，然而陸資廠過去一年在MLCC標準品降價搶單，導致獲利跳水而自傷，業界認為，價格亂源收斂，標準品報價可望止穩。

【2】領先群雄 蘋果跨入3奈米應用

手機市場今年市況最快要到下半年才有望開始復甦，使手機晶片大廠普遍將重兵押注在2024年，其中聯發科、高通（Qualcomm）皆在今年下半年推出的新品採用台積電4奈米製程，唯獨蘋果（Apple）單獨跨入3奈米世代，並在今年下半年搭載在iPhone 15系列，領先其他手機晶片廠。法人表示，蘋果新款的MacBook Air、iPad Air／Pro等產品線，同樣預計將採用台積電3奈米N3E製程量產，終端產品可望在今年下半年或明年上半年分別對外亮相，使蘋果持續坐穩台積電第一大客戶。

【3】外資愛不釋手 16檔領風騷

歐、美銀行的利空紛擾，外資3月以來減碼台股72.31億元，集中在金控股為主，但資金逆勢轉向的個股值得留意，如有聯電（2303）、緯創（3231）、京元電子（2449）等16檔外資逆勢回補股，迎接4月行情。

【4】蘋果財報5／5登場 概念股聞香

蘋果（Apple）將於5月5日公布第一季財報，市場聚焦iPhone第二季出貨展望、iPhone 15新品規格、混合實境（MR）頭戴裝置進展及中國和印度產能布局等議題；其中，蘋果今年重磅級產品iPhone 15數項製程導入3奈米製程、潛望式鏡頭、鈦合金邊框及TYPE-C等新技術，包括台積電、大立光、鴻準、宣德及正崴等可望受惠。

【5】16檔法說概念股 聚焦

美台超級財報周於本周同步登場，受美國銀行倒閉事件影響，摩根大通、富國銀行、花旗集團財報將受到嚴格檢視，大立光、南亞科、長榮等則為台股重量級法說會，包括大立光（3008）等16檔法說會概念股吸睛。