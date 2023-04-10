法國總統馬克宏日前出訪大陸，順利為空中巴士促成160架客機的超大筆訂單，美麗島電子報董事長吳子嘉分析，大陸簽下如此大筆的訂單，很有可能不只是追求商業上的合作，更可能有軍事戰略上的安排。

吳子嘉日前在《關鍵時刻》節目表示，空中巴士拿下大陸160架客機訂單，將在天津廠增設產線進行生產，代表未來空中巴士的客機對大陸來講可以「國產化」，很多裝備可能就直接在當地採購，對整體產業有非常大的提升。

「這裡面你看到的是商業，但我看到的可能有軍事安全！」吳子嘉指出，大陸在發動機的生產上有很大關鍵，即航空工業、戰鬥機等都有發動機的問題，是大陸一直想解決的事情，而法國的發動機與其他國家進行合作，技術發展的非常好，「那你怎麼知道它不能轉用軍用呢？這整個是有相當大量的技術移轉的功能」。

此外，吳子嘉提到，馬克宏帶了數十人一起前往，其中就包括一位電力公司總裁，一定是去推廣核電技術，因此馬克宏次行並非一件簡單的事情，而是尋求許多科技上的合作，「他帶了40、50人去，去做什麼的？當然是在那邊有生意做」。